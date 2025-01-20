Zum Inhalt springenBarrierefrei
just cookingStaffel 1Folge 999
12 Min.Ab 6

Mimilicious: Heute zaubert Euch die Mimi ein Frühlingsmenü, bestehend aus einem superfrischen Fenchel Carpaccio Salat, einem Lammkarree mit Gemüse, Frühlingskartoffeln und einem erfrischenden Joghurt Minz Dip und zum krönenden Abschluss gibt es eine Crème brûlée.

