Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tödliche Eifersucht

SAT.1Staffel 5Folge 122
Tödliche Eifersucht

Tödliche EifersuchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 122: Tödliche Eifersucht

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßens Mandant saß sechs Jahre im Gefängnis. Angeblich hat er seine Stieftochter sexuell missbraucht. Kurz nach seiner Freilassung wird das Mädchen tot im Backofen der Familienbäckerei aufgefunden! Hat der Mandant etwas mit dem Mord zu tun? Der Freund der Toten schwört blutige Rache. Können Lenßen und Partner einen weiteren Mord verhindern?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen