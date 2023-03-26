Tutorial-Tester Cornel und die XXL-RenovierungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.03.2023: Tutorial-Tester Cornel und die XXL-Renovierung
Folge vom 26.03.2023
Das wird die bislang größte Herausforderung für den Laien-Heimwerker und "Abenteuer Leben"-Reporter Cornel Bunz: Er will ein 70 Quadratmeter großes Apartment von 1960 komplett renovieren - und das Ganze für maximal 5.000 Euro, wobei bereits das Bad nur 1.000 Euro kosten soll. Ob das klappt?
Genre:Verbraucherinformation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2000
