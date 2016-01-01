Die Australien-Saga
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Die Australien-Saga
Australien ist ein Land voller Geschichten und Geschichte. Und das seit mehr als 50.000 Jahren. Die Kultur jener Menschen, die damals den Kontinent besiedelten, lebt bis heute fort und ist damit eine der ältesten noch bestehenden Kulturen überhaupt. „The Story of Australia“ zeigt, wie „Down Under“ wurde, was es ist – von den frühen Traumpfaden der Aborigines über die Ankunft der ersten Europäer bis hin zur Entwicklung des modernen australischen Staates. Anhand seltener historischer Aufnahmen, exklusiver Interviews und spannender Spielszenen veranschaulicht das sechsteilige Dokudrama die bewegte Geschichte des Kontinents, der zugleich ein einziges Land ist. Es erzählt von Kriegern und Jägern, von Pionieren, Forschern – und Crocodile Dundee.