Folge 24: LKW-Kontrolle Rosenheim
60 Min.Folge vom 03.02.2020Ab 12
Thomas Zach und Thomas Boettger von der Verkehrspolizei Rosenheim kontrollieren LKW auf der A8. Ein Fahrer aus der Türkei hat seine Ladung so schlecht gesichert, dass eine Weiterfahrt ausgeschlossen ist. Und: Falschparker und Müllsünder haben bei Ordnungsamt-Mitarbeiter Martin schlechte Karten. Im beschaulichen Lützen in Sachsen-Anhalt verteilt der 22-Jährige Bußgeldbescheide an jeden, der sich nicht an die Vorschriften hält. Diskussionen und Ausreden sind bei ihm zwecklos.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12