Die Landarztpraxis
Folge 51: Traummann auf Abwegen
35 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12
Als Fabian sich Sarah gegenüber seltsam verhält, beschleicht Sarah erneut das ungute Gefühl, dass Fabian ihr etwas verheimlicht. Und dieses Mal kann Fabian es vor ihr nicht so einfach wieder unter den Teppich kehren. Weil er mitbekommt, wie sehr Sarah unter dem Gefühl leidet, dass er nicht offen mit ihr redet, ist Fabian endlich dazu bereit, reinen Tisch bei ihr zu machen. Doch Alexandra hat etwas dagegen und versucht, seine Aussprache mit Sarah zu verhindern.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln