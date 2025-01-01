"Mussumer Krug": Gutbürgerliche Küche anders verpacktJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Mussumer Krug": Gutbürgerliche Küche anders verpackt
44 Min.Ab 12
Ganz nach dem Motto "Weil wir lieben, was wir tun" starten die beiden Junggastronomen Lars Kathage und Fabian Kracht die Münsterländer Runde! In einem der ältesten Häuser Bocholts gibt es deutsche, gut bürgerliche Küche mit dem gewissen Extra. Tradition und Moderne werden hier gekonnt gemischt. Dabei dürfen aber zwei Dinge nicht fehlen: Münsterländer Herrencreme und Korn. Ist das etwa schon die Formel für den Wochensieg?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018

12
