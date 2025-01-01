Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 87
22 Min.Ab 12

Bruno und Hannah wissen nicht, wie ihnen geschieht: Da seine spontane Aktion, mit der Prinzessin die PR-Kampagne zu retten, gründlich gescheitert ist, müssen die zwei als vermeintliche Attentäter fliehen. Am nächsten Tag aber erst begreifen sie das Ausmaß ihrer Tat: Titelblätter jagen den Schuldigen. Alles scheint verloren zu sein ...

SAT.1 emotions
