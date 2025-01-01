Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 99
Folge 99: Episode 99

22 Min.Ab 12

Hannahs Warnung, dass Bruno Paolo nicht unterschätzen sollte, interessiert ihn vorerst nicht. Trotz Paolos heftigem Angriff beschließt er, sich nicht einschüchtern zu lassen. Hannah und Bruno wollen jetzt die Schuhfirma voranbringen, aber Bruno will endlich auch den Streit mit Kim beilegen ...

