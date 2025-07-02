Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 94: Die Raser
45 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Nach einem tätlichen Angriff leidet das Opfer unter Gedächtnisverlust. Um Zeugen zu finden, setzen die Beamten auf einen mobilen Blitzer. - Ein Mann erscheint mit einem durchlöcherten Kondom und schweren Vorwürfen auf der Wache. Was steckt dahinter? - Zwei Passantinnen vergeht schnell der Spaß, als sie nach einer Show eines Straßenmagiers bemerken, dass ihre Handys plötzlich verschwunden sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1