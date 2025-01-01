Staffel 2Folge 75
Lenßen übernimmt
Folge 75: Coco ist doof
23 Min.Ab 12
Ingo wird von Lisa Schmidt (35) zur Hilfe gerufen. Ihre Tochter Coco Schmidt (12) wurde von der Schule suspendiert, da ihre Lehrerin Angelika Horn (63) sich über ihr auffälliges Verhalten beschwert hat und denkt, dass sie auf eine Förderschule wechseln sollte. Vater Felix Schmidt (37) möchte, dass seine Tochter auf ADHS getestet wird. Er mischt ihr Medikamente ins Frühstück und Coco Schmidt hat einen Fahrradunfall. Wie wird sich das auf die Familie auswirken?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
