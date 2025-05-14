Richter Alexander Hold
Folge 313: Affäre mit Folgen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Das namibische Au-Pair-Mädchen Alkinyi Monabes soll ihren Gastvater Karsten Schuster mit Pfeil und Bogen attackiert haben. Sie hatte eine Affäre mit ihm und ist jetzt schwanger. 2. Fall: Nils Stausberg ist angeklagt, seine Mutter im Treppenhaus zusammengeschlagen zu haben. Er streitet die Tat ab und behauptet, seine Mutter sei von ihrem Lebenspartner misshandelt worden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1