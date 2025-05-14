Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Affäre mit Folgen

SAT.1Staffel 2Folge 313
Affäre mit Folgen

Affäre mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 313: Affäre mit Folgen

42 Min.Ab 12

1. Fall: Das namibische Au-Pair-Mädchen Alkinyi Monabes soll ihren Gastvater Karsten Schuster mit Pfeil und Bogen attackiert haben. Sie hatte eine Affäre mit ihm und ist jetzt schwanger. 2. Fall: Nils Stausberg ist angeklagt, seine Mutter im Treppenhaus zusammengeschlagen zu haben. Er streitet die Tat ab und behauptet, seine Mutter sei von ihrem Lebenspartner misshandelt worden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen