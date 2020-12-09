Die Gemeinschaftspraxis
Folge 10: Brust oder Keule
23 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 6
Nach einem Elektroroller-Unfall will die 17-jährige Maribel schnell wieder in Topform kommen und übertreibt es mit ihrem Training. Als sie dann plötzlich zusammenbricht, tauchen ganz neue und unerklärliche Verletzungen an ihrer Brust auf. Doch statt sich helfen zu lassen, verweigert sie plötzlich die Behandlung.
