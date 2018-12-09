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Goldrausch in Alaska

Hallo, Durt Reynolds!

DMAXFolge vom 09.12.2018
Hallo, Durt Reynolds!

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 09.12.2018: Hallo, Durt Reynolds!

44 Min.Folge vom 09.12.2018Ab 12

Bringt die Waschanlage am Quartz Creek die Wende? Rick Ness hat für die Neuanschaffung 180 000 Dollar auf den Tisch geblättert und jetzt muss „Durt Reynolds“ liefern. Tony Beets will unterdessen nach langen Querelen endlich seinen zweiten Schwimmbagger in Stellung bringen. Mit der gigantischen Maschine könnte der Goldgräber seine Einnahmen in Nordamerika verdoppeln. Doch vorher muss sein Team die Dregde auf dem Wasserweg zum Einsatzort transportieren. Die Abenteurer leisten am Yukon River Schwerstarbeit, damit sich das Monstrum vom Fleck bewegt.

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