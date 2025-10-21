Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 87

SAT.1 emotions Staffel 2 Folge 87 vom 21.10.2025
Folge 87: Episode 87

24 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Lisa und die Seidels glauben nun zu wissen, wer der Täter ist. Friedrich vermutet, Sophie stecke unter einer Decke mit ihm und will sich Gewissheit verschaffen. Kryptisch konfrontiert er sie, Lisa kann ihn gerade noch zurückhalten, als er Sophie an die Gurgel geht. Geschockt über diesen Übergriff lässt sie einen Augenblick lang ihre Maske vor der entsetzten Lisa fallen ...

