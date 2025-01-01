Richter Alexander Hold
Folge 1278: Eine Treuetesterin sieht rot
45 Min.Ab 12
Gina Lindenbaum, Inhaberin einer Treuetestagentur, soll für die schweren Verbrennungen ihrer Konkurrentin Nathalie Frost verantwortlich sein. Hat sie ihr vor dem Solariumsbesuch ein Schlafmittel verabreicht und dann die Bestrahlungszeit auf eine Stunde verlängert?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1