Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Olivia und die große Welt

WarnerStaffel 4Folge 21
Olivia und die große Welt

Olivia und die große WeltJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 21: Olivia und die große Welt

45 Min.

Die Baldwin-Schwestern bitten Olivia, die sehr gut nähen kann, ihnen Kleider aus einigen alten Stoffen zu schneidern. Auf einer großen Gartenparty sind sie mit den tollen Kleidern die Stars des Tages, und zufällig ist eine Modedesignerin anwesend, die sich auch für die ausgefallenen Stücke interessiert, und auf diese Weise Bekanntschaft mit Olivia macht. Die Frau ist begeistert von Olivia und bietet ihr an, für sie zu arbeiten - für die Waltons eine willkommene Einnahmequelle ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen