Richterin Barbara Salesch
Folge 1611: Mutter - Mahl
44 Min.Ab 12
Monika hat in ihrer Wut behauptet, sie habe ihre Schwiegermutter durch den Fleischwolf gedreht und ihrem Mann Günther zum Essen vorgesetzt: Damit wollte sie ihn nur wachrütteln, damit er seine nervende Mutter endlich in ihre Schranken weist. Hat ihr Ehemann ihr deshalb tatsächlich ein Steakbesteck in den Rücken gerammt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
