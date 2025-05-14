Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 294
42 Min.Ab 12

1. Fall: Ex-Knacki Bernhard Mock soll versucht haben, die Wohnung seiner ehemaligen Geisel Sybille Limbeck in Brand zu stecken. Wollte er sich für die Haft rächen? 2. Fall: Immobilienmakler Ferdinand Dewald soll seine Kollegin Josefine Kögel zum Sex mit einem Kunden gezwungen haben, um einen Großauftrag zu bekommen.

SAT.1
