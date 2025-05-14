Richter Alexander Hold
Folge 295: Urne gestohlen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Joey Lowe soll auf einem Friedhof in München das Grab seiner Freundin Viviane von Clarenbach ausgegraben und die Urne mit ihrer Asche gestohlen haben. 2. Fall: Michael Schmidt wird beschuldigt, in die Wohnung von Elke Müller eingebrochen zu sein. Als sie ihn ertappte, soll er sie niedergeschlagen haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1