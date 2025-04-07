Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rote Meile

SAT.1Staffel 1Folge 24
Folge 24: Gefährliche Liebschaft

47 Min.Ab 12

Andreas taucht wieder auf dem Kiez auf. Sofort funkt es wieder zwischen ihm und Luna. Sie lässt ihn heimlich in ihrem Appartement wohnen und versichert Andreas, dass sie nur ihn liebe und mit Kastor keinen "normalen" Sex habe. In der Öffentlichkeit steht sie jedoch fest zu Kastor, auch als er von der Hamburger Society geschnitten wird. Bewegt durch ihre Loyalität eröffnet Kastor ihr, dass er mit ihr schlafen will. Doch dann erfährt er, dass sie noch einen anderen Liebhaber hat.

