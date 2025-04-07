Die Rote Meile
Folge 24: Gefährliche Liebschaft
47 Min.Ab 12
Andreas taucht wieder auf dem Kiez auf. Sofort funkt es wieder zwischen ihm und Luna. Sie lässt ihn heimlich in ihrem Appartement wohnen und versichert Andreas, dass sie nur ihn liebe und mit Kastor keinen "normalen" Sex habe. In der Öffentlichkeit steht sie jedoch fest zu Kastor, auch als er von der Hamburger Society geschnitten wird. Bewegt durch ihre Loyalität eröffnet Kastor ihr, dass er mit ihr schlafen will. Doch dann erfährt er, dass sie noch einen anderen Liebhaber hat.
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
12
