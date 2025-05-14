Richter Alexander Hold
Folge 302: Doppelleben
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Die reiche Witwe Wilma Lassow soll mit einer vergifteten Praline versucht haben, ihren Liebhaber Matthias Rock zu ermorden. Sollte er sterben, weil Wilma Lassow herausfand, dass er ein Doppelleben führte?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1