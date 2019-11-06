Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 34vom 06.11.2019
Folge 34: Lebenstraum Südafrika?

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Abenteuer Auswandern - spannend und aufregend. Doch was ist, wenn der Lebenstraum in der Wahlheimat dann plötzlich platzt? Yves Geschonke kämpft seit ihrer Übersiedelung nach Südafrika um ein besseres Leben für sich und ihre Zwillingstöchter. Auch Familie Schiller hat mit ihrem neuen Leben in Florida noch einige Probleme. Obwohl die Familie schon seit 2004 in Fort Myers wohnt, darf Vater Rolf noch immer nicht als Zahnarzt arbeiten. Rechte: Sat.1 Gold

