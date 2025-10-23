The Middle
Folge 22: Die Gebrüder Heck
21 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6
Frankie und Mike planen einen romantischen Abend zu zweit. Zur Einstimmung leihen sie sich einen Film aus, doch leider schlafen sie dabei immer wieder ein. Auch im Kino übermannt sie die Müdigkeit. Axl und Brick entwickeln eine Barbecue-Sauce und wollen die vermarkten. Als ihr Vater sie daran hindert und Axl ermahnt, lieber wieder aufs College zu gehen, wollen die beiden einen Erziehungsberater für Kinder schreiben: "Wie erziehe ich meine Eltern?"
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen